Поки родина на канікулах: навколо Кейт та Вільяма Уельських розгорівся новий скандал

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Від того часу, як принц Вільям і принцеса Кейт переїхали до Форест-Лодж, свого нового будинку у Віндзорі, разом зі своїми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, спокійне життя їхніх сусідів було повністю порушене.

Навколо будинку, де оселилися Уельські, створили ціле «кільце безпеки» та десятикілометровий периметр охорони, що викликало певне невдоволення у сусідів.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Популярні пішохідні маршрути через ліс тепер частково закриті, і деякі мешканці не соромляться публічно висловлювати своє обурення.

«Це було місце, де ми всі могли насолоджуватися природою, а тепер воно огороджене парканом», — поскаржився один із мешканців виданню The Mirror.

За словами Дая Девіса, колишнього голови служби охорони королівської родини у столичній поліції, територію навколо Форест-Лодж було визначено владою як «першочергову» для забезпечення національної безпеки, оскільки принц Вільям є спадкоємцем престолу, а його діти — другим, третім та четвертим у черзі на престол. Загрози з боку терористів та організованої злочинності не залишили службам безпеки іншого вибору, окрім як обмежити доступ до деяких частин Віндзорського Великого парку.

Принц Вільям і принцеса Кейт з дочкою Шарлоттою / © Getty Images

«Зрозуміло, що власники собак і місцеві жителі незадоволені, але їхнє право користуватися парком не важливіше за безпеку спадкоємця престолу. Це питання пріоритетів, і захист королівської сім’ї — це найвищий із можливих заходів», — сказав Девіс в інтерв’ю Daily Mail.

Таким чином, хоча деяким мешканцям це може здатися надмірним, це «кільце безпеки» — серйозний захід, покликаний захистити королівську родину від будь-якої загрози. Це не забаганка і не «фортеця», хоча образ десятикілометрового периметра може створити таке враження.

