Поки Вільям був у від’їзді: принцеса Кейт зводила дітей на дуже особливий захід
Минулими вихідними принцеса Кейт разом із трьома дітьми відвідали знімальний майданчик майбутнього телесеріалу про Гаррі Поттера.
Поки принц Вільям відвідував свого батька короля Чарльза в Балморалі, Кейт і троє її дітей — принци Джордж і Луї, а також принцеса Шарлотта відвідали цей неймовірно захопливий захід.
«Це було щось особливе», — розповіло джерело, яке було присутнє на зніманнях під час королівського візиту. «Кейт та діти зустрілися з юними акторами та режисером прямо на знімальному майданчику. Знімання там тривали лише одну ніч, тож це був справді чарівний квиток», — пише Daily Mail.
Це нагадало нам епізод дванадцятирічної давнини, коли 2013 року Кейт, Вільям та принц Гаррі відвідували офіційне відкриття студії Warner Bros у Лівсдені, де вони оглянули виставку «Створення Гаррі Поттера». Кетрін тоді була вагітна первістком принцом Джорджем.
Тоді трійця розмахувала чарівними паличками та оглянула виставку костюмів, реквізиту та декорацій з оригінального серіалу з восьми фільмів із Деніелом Редкліффом, Еммою Вотсон та Рупертом Грінтом у головних ролях, який виходив у період від 2001 до 2011 рік. У ті роки Вільям і Гаррі ще були дуже близькими, принаймні створювалося таке враження.