Поки Вільям був у від’їзді: принцеса Кейт зводила дітей на дуже особливий захід

Поки принц Вільям відвідував свого батька короля Чарльза в Балморалі, Кейт і троє її дітей — принци Джордж і Луї, а також принцеса Шарлотта відвідали цей неймовірно захопливий захід.

«Це було щось особливе», — розповіло джерело, яке було присутнє на зніманнях під час королівського візиту. «Кейт та діти зустрілися з юними акторами та режисером прямо на знімальному майданчику. Знімання там тривали лише одну ніч, тож це був справді чарівний квиток», — пише Daily Mail.

Це нагадало нам епізод дванадцятирічної давнини, коли 2013 року Кейт, Вільям та принц Гаррі відвідували офіційне відкриття студії Warner Bros у Лівсдені, де вони оглянули виставку «Створення Гаррі Поттера». Кетрін тоді була вагітна первістком принцом Джорджем.

Тоді трійця розмахувала чарівними паличками та оглянула виставку костюмів, реквізиту та декорацій з оригінального серіалу з восьми фільмів із Деніелом Редкліффом, Еммою Вотсон та Рупертом Грінтом у головних ролях, який виходив у період від 2001 до 2011 рік. У ті роки Вільям і Гаррі ще були дуже близькими, принаймні створювалося таке враження.