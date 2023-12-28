Полетіли у відпустку: стало відомо, де відпочивають Меган та Гаррі з дітьми

Меган та Гаррі цього року знову не з'явилися у Сандрінгемі, де члени британської королівської родини традиційно проводять Різдво.

Стало відомо, що герцог і герцогиня Сассекські напередодні Різдва вирушили у відпустку, яку провели у Коста-Ріці. Не вперше пара обирає це місце для зимового відпочинку.

У жовтні 2023 року Меган і Гаррі вже літали в це місце і тоді навіть були зазнімковані фотографами на відпочинку. Цього ж разу папараці зробити фото не вдалося, проте інформація про відпочинок пари в пресу просочилася.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Кажуть, Сасекські разом із двома дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет насолоджувалися райськими пісками та приголомшливими тропічними лісами, пише Daily Mail. Сім'я весело проводила час катаючись на багі для гольфу та відпочивала на мальовничому Плайя-Каррільо та місцевих пляжах провінції Гуанакасте, відомої своїм ідеальним піском та курортами світового класу.

Кажуть, нещодавно цей курорт для відпочинку вибирала і співачка Шакіра з дітьми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меган і Гаррі готові були прийняти запрошення від короля Чарльза III провести Різдво в Сандрінгемі, але його, схоже, відкликали ще до того, як відправили до США.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі з королівською родиною / Фото: Associated Press

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