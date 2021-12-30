Полетіли з Віндзора: стало відомо, де зустрінуть Новий рік принц Чарльз та герцогиня Камілла

Полетіли з Віндзора: стало відомо, де зустрінуть Новий рік принц Чарльз та герцогиня Камілла

Принц Чарльз та герцогиня Камілла провели Різдво з королевою Єлизаветою II, але на Новий рік полетіли з Віндзора.

Їхні королівські Високості були помічені вчора, коли виїжджали з аеропорту Абердіна в Шотландії, куди приїхали, щоб відсвяткувати Новий рік.

73-річний спадкоємець престолу Чарльз і його 74-річна дружина Камілла прилетіли приватним літаком з RAF Northolt на заході Лондона, неподалік будинку королеви у Віндзорі.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Getty Images

Через обмеження, пов'язані з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон", принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрінуть Новий рік скромно і в домашній атмосфері. Королева Єлизавета II, швидше за все, зустріне 2022 рік у Віндзорському замку.

Нагадаємо, на Різдво на території замку було затримано озброєного арбалетом 19-річного юнака. Його було затримано поліцією, а членів королівської сім'ї поінформували про інцидент.

Королева Єлизавета II / Getty Images

19-річний Джасвант Сінгх Чайл завантажив заздалегідь записане відео в Snapchat, присягнувшись помститися за бійню в Амрітсарі (розстріл демонстрації мирних жителів в Амрітсарі (штат Пенджаб, Північна Індія) колоніальними військами Британської імперії 13 квітня 1991 року).

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