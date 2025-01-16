Поліцейська охорона для Гаррі: принцу зробили несподівану пропозицію напередодні візиту до Лондона

Як відомо, у принца Гаррі немає поліцейської охорони в Британії, і він програв судовий позов з цього питання. До Лондона син короля Чарльза повинен приїхати, щоб бути присутнім на майбутньому судовому процесі у Високому суді проти News Group Newspapers.

Як повідомляє видання Mirror, принцу Гаррі буде надано "обмежений поліцейський захист від столичної поліції" під час слухань. Комісар Метрополітену сер Марк Роулі погодився надати герцогу Сассекскому озброєних офіцерів із Королівського та спеціального командування із захисту, розповів інсайдер.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Він пропонує Гаррі обмежений поліцейський захист. Столична поліція намагається набирати офіцерів у свої вихідні, тому що у них не так багато вільного персоналу".

Також відомо, що Гаррі пропонували зупинитися у Букінгемському палаці, але він відмовився. Раніше король Чарльз також робив таку пропозицію молодшому синові, але він відмовився, віддаючи перевагу готелю. Також писали, що Гаррі зупинявся у будинку свого дядька графа Чарльза Спенсера в Елторп-гаусі.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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