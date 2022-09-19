Поліцейський знепритомнів під час похорону королеви Єлизавети II

Під час прощання з монархинею одному із поліцейських стало зле.

Сьогодні, 19 вересня, у Лондоні триває похорон королеви Єлизавети II, на який прибули члени королівської родини, світові лідери та високопоставлені особи. У Вестмінстерському абатстві відбулася служба за монархинею.

Під час прощання з Єлизаветою II з одним із поліцейських трапився інцидент – йому стало зле, він почав хитатися і знепритомнів. Колеги швидко підбігли йому на допомогу.

Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували, як солдати королівського флоту несли поліцейського на ношах до медиків.

Фото: Associated Press

До речі, під час варти біля труни королеви Єлизавети II у Вестмінстер-голі королівський охоронець теж втратив свідомість. У той час він тримав церемоніальну палицю, з якою і впав на землю.

А в червні цьогоріч під час урочистої служби у Лондоні у соборі Святого Павла на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II знепритомнів королівський гвардієць. А іншому стало зле і він присів на сходи.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Нагадаємо, сьогодні о 18:00 у каплиці Святого Георгія розпочнеться служба для сім'ї та співробітників палацу та королеви Єлизавети II, яку проведе архієпископ Кентерберійський.

Перед останнім гімном корону, скіпетр та державу - символи влади - перенесуть із труни на вівтар. Наприкінці церемонії труна опуститься до Королівського склепу, як це було з принцом Філіпом, чоловіком королеви.

Сама церемонія поховання відбудеться о 21:30 і на ній будуть присутні лише члени сім'ї. Після церемонії труна з тілом Єлизавети II буде переміщена в сімейну каплицю короля Георга VI, де лежать батько Єлизавети II — король Георг VI, королева-мати Єлизавета і сестра принцеса Маргарет. Туди ж перемістять і труну принца Філіпа.

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