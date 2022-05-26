Поліція затримала жінку, яка вмикала сирену повітряної тривоги на Каннському кінофестивалі

Після перевірки документів її відпустили.

Поліція затримала жінку-костюмера Агату Вінську зате, що вона вмикала сирену повітряної тривоги на Каннському кінофестивалі.

Жінка працювала з відомим польськими режисерами під час знімань кіно.

На кінофестиваль цього року вона приїхала, щоб допомогти українцям провести акції та нагадати гостям фестивалю про війну в Україні.

Перед прем'єрою стрічки "Бачення метелика" про жінку аеророзвідницю, яка повернулася з ворожого полону, Агата вмикала сирену повітряної тривоги, яка щодня лунає в Україні.

"Я дуже рада, що змогла допомогти. Я була на вулиці, щоб увімкнути сирени. Пізніше, коли вся команда пішла до зали, я продовжувала тримали сирену увімкненою. Це давало людям на вулиці відчуття, що щось не так, вони відчували через цей звук тривогу", - розповіла Агата у коментарі ТСН.

До Вінської підійшли люди і попросили її припинити це робити. Але Агата відмовилась це зробити.

В Каннах одну із організаторок акції, де ввімкнули сигнал тривоги із України, затримувала поліція

"І раптом прийшли троє поліцейських, забрали мене звідти, відтягли від паркану та вивели від місця показу фільму. І тільки коли я отримала наказ від друзів з України зупинитися, тільки тоді я вимкнула звук. Дуже важливо, щоб решта людей знали, що зараз в Україні відбуваються дуже страшні речі, це не момент для радощів", - пояснила жінка.

Після перевірки документів Агаті повідомили, що її дії протизаконні.

"Ми поспілкувалися і я сказала, що це не протизаконно, що ми маємо право протестувати! Але вони сказали, що це незаконно, що я повинна це припинити", - розповіла вона.

Нагадаю, що цього року Каннський кінофестиваль усунув офіційну російську делегацію, але один фільм російського режисера Кирила Серебреннікова залишили. Він бере участь в основній програмі конкурсу.

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