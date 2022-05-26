Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Поліція затримала жінку, яка вмикала сирену повітряної тривоги на Каннському кінофестивалі

Поліція затримала жінку, яка вмикала сирену повітряної тривоги на Каннському кінофестивалі

Дата публікації
Перегляди
2024
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поліція затримала жінку, яка вмикала сирену повітряної тривоги на Каннському кінофестивалі

Після перевірки документів її відпустили.

Поліція затримала жінку-костюмера Агату Вінську зате, що вона вмикала сирену повітряної тривоги на Каннському кінофестивалі.

Жінка працювала з відомим польськими режисерами під час знімань кіно.

На кінофестиваль цього року вона приїхала, щоб допомогти українцям провести акції та нагадати гостям фестивалю про війну в Україні.

Перед прем'єрою стрічки "Бачення метелика" про жінку аеророзвідницю, яка повернулася з ворожого полону, Агата вмикала сирену повітряної тривоги, яка щодня лунає в Україні.

"Я дуже рада, що змогла допомогти. Я була на вулиці, щоб увімкнути сирени. Пізніше, коли вся команда пішла до зали, я продовжувала тримали сирену увімкненою. Це давало людям на вулиці відчуття, що щось не так, вони відчували через цей звук тривогу", - розповіла Агата у коментарі ТСН.

До Вінської підійшли люди і попросили її припинити це робити. Але Агата відмовилась це зробити.

В Каннах одну із організаторок акції, де ввімкнули сигнал тривоги із України, затримувала поліція

В Каннах одну із організаторок акції, де ввімкнули сигнал тривоги із України, затримувала поліція

"І раптом прийшли троє поліцейських, забрали мене звідти, відтягли від паркану та вивели від місця показу фільму. І тільки коли я отримала наказ від друзів з України зупинитися, тільки тоді я вимкнула звук. Дуже важливо, щоб решта людей знали, що зараз в Україні відбуваються дуже страшні речі, це не момент для радощів", - пояснила жінка.

Після перевірки документів Агаті повідомили, що її дії протизаконні.

"Ми поспілкувалися і я сказала, що це не протизаконно, що ми маємо право протестувати! Але вони сказали, що це незаконно, що я повинна це припинити", - розповіла вона.

Нагадаю, що цього року Каннський кінофестиваль усунув офіційну російську делегацію, але один фільм російського режисера Кирила Серебреннікова залишили. Він бере участь в основній програмі конкурсу.

Читайте також:

Наступна публікація