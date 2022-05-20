Політики, королеви і зірки, які носять українські вишиванки

В українських вишиванках сьогодні можна побачити політиків різного рангу - від президентів до послів у різних куточках планети. Під час війни це особливо символічно.

Керманич Литви Ґітанас Науседа разом із дружиною на знак підтримки України одягли білосніжні сорочки з шиттям.

"Вважається, що вишиванка дає силу й допомагає витримати будь-яке лихо. Сила – це те, що сьогодні посилає Україні Литва. Ми будемо стояти з Україною до перемоги. Слава Україні!" – написав Науседа.

Today we celebrate Vyshyvanka Day by wearing traditionally embroidered outfits.



It is believed the vyshyvanka gives strength & takes through any calamity. Strength is what Lithuania is sending Ukraine today.



We will stand with until victory.

Слава Україні! pic.twitter.com/BsbAXDGsDf — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 19, 2022

У вишиванках на роботу прийшли 19 травня, у День вишиванки, й депутати Литовського сейму.

Президентка Молдови Майя Санду привітала українців з Днем вишиванки й закликала всіх молдован одягнути український символ духовності та культури.

"Цього року день, коли ми вшановуємо вишиванку, як ніколи, присвячений миру, гідності та людській солідарності. Тож, одягнемо наші серця у вишиванку, для всіх українців нашої країни та всього світу. Для тих, хто сподівається і тих, хто бореться. У цей день ми думаємо про мир. Мир для України, мир для Молдови і мир для всіх", - сказала Санду.

Одягла наше національне вбрання й пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона зазначила, що під час російського вторгнення День вишиванки став ще важливішим.

Мелінда Сіммонс

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас також звернув увагу на особливий символізм свята. Цікаво, що у своєму привітанні він порівняв протистояння українців та росіян із битвою гобітів та орків у "Володарі кілець".

This year's Vyshyvanka Day is special. Particularly sad but also full of hope. Like the chainmail shirt mithril protected Hobbits who fought the orks, Vyshyvanka with culture and tradition vowen into it gives Ukrainians strength in their fight. pic.twitter.com/Ee6f60dF1Y — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 19, 2022

"Відважним гобітам Толкієна Більбо та Фродо допоміг мітрил – кольчуга зі старовинної тканини з вплетеною в неї історією. Вишиванка – це український мітрил", - зауважив Маасікас.

У нашому етнічному вбранні навіть королеви. Так, на початку травня дружина короля Філіппа VI, королева Іспанії Летиція, порушила традиційний королівський нейтралітет та одягла вишиванку на благодійну зустріч. Так вона підтримала Україну у боротьбі проти російської агресії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Йорданії Ранія має цілу колекцію українських вишиванок різних фасонів та кольорів. Найбільше її Величність любить чорні вишиванки, розшиті білими та червоними нитками.

Українську вишиванку вже давно полюбили знаменитості за кордоном. На початку травня мама Ілона Маска – Мей Маск - відвідала конференцію у Лос-Анжелесі у найгарнішому національному одязі світі - нашій вишиванці.

Мей Маск / Фото: Instagram Мей Маск

73-річна Мей Маск має у своєму гардеробі чимало вишиванок. Справжній фурор мама мільярдера викликала у Катарі, одягнувши на фешнподію довгу білосніжну сукню з масивними синіми квітами.

Вишиванку має й американська акторка Демі Мур. Біло-червону одягнула й Кетрін Зета-Джонс. Не приховує свою любов до українських національних мотивів в одязі й відома танцівниця Діта фон Тіз. Німецька супермодель Клаудія Шиффер теж серед лав прихильників української вишиванки.

Українські вишиванки знаменитості одягають на робочі зустрічі, музичні фестивалі та червоні доріжки.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Світові політики і зірки вбралися у вишиванки

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