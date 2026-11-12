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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Поліція провела рейд у паризькому готелі, де принцеса Діана перебувала у свої останні години життя

Покійна принцеса Діана відвідала паризький готель Ritz за кілька годин до своєї смерті в Парижі, в серпні 1997 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Associated Press

Французька і британська поліція провели обшук у паризькому готелі Hôtel Ritz, відомому своїми останніми годинами життя принцеси Діани, в рамках розслідування.

Під час обшуків у готелі та двох інших об'єктах нерухомості, проведених у рамках розслідування звинувачень у згвалтуванні та торгівлі людьми щодо покійного Мохаммеда Аль-Файєда, було заарештовано кількох людей.

Колишній власник універмагу Harrods London та футбольного клубу «Фулхем» помер 2023 року у віці 94 років.

Після його смерті сотні жінок і дівчат заявили, що зазнали сексуального насильства з його боку і його брата Салаха Аль-Файєда, який помер 2010 року.

Мохаммед Аль-Фаєд та принцеса Діана / © Getty Images

Мохаммед Аль-Фаєд та принцеса Діана / © Getty Images

Документальний фільм BBC 2024 року, в якому містилися звинувачення у згвалтуванні та сексуальному насильстві, послужив поштовхом до масштабного розслідування щодо Аль-Файєда, пише Hello!.

Французька прокуратура розпочала попереднє розслідування за підозрою в «торгівлі людьми, скоєним організованим злочинним угрупованням, сутенерстві за обтяжливих обставин, скоєному організованим злочинним угрупованням, та зґвалтуванні», ймовірно пов'язаних з цим магнатом.

Готель Ritz / © Getty Images

Готель Ritz / © Getty Images

1979 року Мохаммед придбав паризький готель Ritz приблизно за 30 мільйонів доларів і володів ним до своєї смерті в серпні 2023 року.

Нагадаємо, 1997 року принцеса Діана вийшла з цього готелю і сіла в машину до сина Мухаммеда Аль-Файєда, Доді, прямуючи до його квартири неподалік Єлисейських полів. А за кілька хвилин їхній водій, Анрі Поль, втратив контроль над автомобілем і врізався в бетонну колону, що започаткувало одну з найруйнівніших трагедій у сучасній історії королівської родини Британії.

Серед інших приватних резиденцій, що належать Мохаммеду і перебувають під слідством, - вілла Сент-Тереза ​​в Сен-Тропе, куди Доді аль-Фаєд привіз принцесу Діану на її останній відпочинок, і вілла Віндзор у Парижі, де колишній король Едуард VIII жив із Волліс Сімпсон.

У заяві прокуратури йдеться: «На даному етапі розгляду французькі слідчі опитали кількох потерпілих, і розслідування проводиться спільно з британською владою».

Готель Ritz / © Getty Images

Готель Ritz / © Getty Images

А керівництво готелю Ritz Paris повідомило, що установа «не терпить жодних форм переслідування, образ чи неналежної поведінки» та «повною мірою співпрацює з компетентними судовими органами».

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