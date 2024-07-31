Помер дядько принців Вільяма та Гаррі: хто він і що про нього відомо

Роберт Феллоуз був чоловіком старшої сестри принцеси Діани – леді Джейн Феллоуз. Він помер у віці 82 років.

Крім того, що він був відданим чоловіком сестри принцеси Діани, леді Джейн Феллоуз, та дядьком для принців Вільяма та Гаррі, Роберт також працював головним радником покійної королеви Єлизавети II протягом дев'яти років.

Він прославився тим, що допоміг покійній королеві пережити те, що вона назвала "жахливим роком" 1992 року, коли Чарльз воював з Діаною, принц Ендрю розійшовся з Сарою Фергюсон, принцеса Анна розлучилася, Віндзорський замок ледь не згорів, а громадськість відвернулася від королівської сім'ї.

Лорд Феллоуз, до речі, був одним із небагатьох старших придворних, які допомогли переконати королеву Єлизавету II повернутися до Лондона з Балморалу після смерті принцеси Уельської Діани 1997 року. Лорд Феллоуз також був змушений спростувати заяви власника Harrods Мохамеда Аль-Файєда про те, що він був залучений до змови з метою вбивства його сина Доді та покійної принцеси Уельської.

Heartache для Harry і William як їх uncle Robert Fellowes hadied https://t.co/hF4gA5OgMl pic.twitter.com/TQ2Va3Ih9a — The Sun (@TheSun) July 31, 2024

Роберт написав першу чернетку історичної промови королеви, коли вона звернулася до публіки напередодні похорону Діани. Остаточний варіант цієї знаменитої промови був написаний лордом Феллоузом, королевою та її особистим секретарем сером Робіном Жанвріном, пише Hello!

1978 року він одружився зі старшою сестрою принцеси Діани, леді Джейн Спенсер, а Діана була подружкою нареченої на їхньому весіллі. У шлюбі у пари народилося троє дітей: Лора Феллоуз (44 роки), Олександр Роберт Феллоуз (41 рік) та Елеонора Рут Феллоуз (38 років). Їхня старша дочка Лора є однією з хрещених матерів принцеси Шарлотти Уельської.

Його батько, сер Вільям "Біллі" Феллоуз, був земельним агентом у Сандрінгемі від 1936 до 1964 рік, а також був компаньйоном зі стрільби батька королеви, короля Георга VI. А мати, Джейн, була дочкою бригадного генерала Алджернона Фергюсона, родича Сари Фергюсон, яка згодом стала герцогинею Йоркською, вийшовши заміж за сина королеви Єлизавети ІІ – принца Ендрю.

У липні 1999 року Роберт був удостоєний звання довічного пера в почесному списку з нагоди дня народження королеви, що дало йому титул барона Феллоуза з Шотшема у графстві Норфолк.

Сестри покійної Діани, принцеси Уельської, леді Сара МакКоркодейл (ліворуч), леді Джейн Феллоуз (друга ліворуч) та її брат граф Спенсер Чарльз / Фото: Associated Press

Причина його смерті не повідомляється.

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