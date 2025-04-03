Помер хрещеник королеви Єлизавети II: що про це відомо

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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Лорд О’Гаган, який також був членом Європарламенту, трагічно загинув через травму голови. Колишній почесний паж королеви помер у госпіталі Північного Девона минулого місяця у віці 79 років від субдуральної гематоми.

Лорд О’Гаган жив у Девоні. Покійна королева Єлизавета II стала його хрещеною матір’ю до того, як зійшла на престол 1952 року і все ще була відома як принцеса Єлизавета.

Королева Єлизавета II у молоді роки / © Associated Press

У юності він служив почесним пажом від 1955 до 1961 року, допомагаючи покійній королеві з її офіційними мантіями на державних заходах та таких заходах, як парад на честь Дня ордена Підв’язки, пише журнал Ok!

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Він посів своє місце в Палаті лордів у 1960-х роках, але втратив його 1999 року разом із багатьма іншими спадковими перами. Він став членом Європейського парламенту в грудні 1972 року, але втратив його через три роки.

Однак пізніше він повернувся як член Європарламенту від Девона 1979 року, поки не пішов у відставку 1994 року після розпаду його другого шлюбу. Він був одружений тричі та має двох дочок.