Помер колишній хлопець принцеси Беатріс: що про це відомо

Про причину смерті офіційно не повідомляється, але передбачається, що хлопець помер від передозування наркотиків.

"Спочатку він почав вживати багато фармацевтичних препаратів, але пізніше це призвело до кокаїну і сильніших наркотиків. Це був дуже швидкий спосіб життя, і ми всі боялися, що врешті-решт це його спіткає", — коментує ситуацію наближене до хлопця джерело, цитує Daily Mail.

Принцеса Йоркська познайомилася з Паоло 2005 року на вечірці у спільних друзів, їй було 17 років, а йому 24. Коли Беатріс та Паоло почали офіційно зустрічатися, їм довелося тримати свої стосунки в таємниці від родини принцеси Йоркської. Але згодом батьки дізналися про це. Принц Ендрю та Сара Фергюсон не були проти роману доньки з Люццо, незважаючи на семирічну різницю у віці та кримінальне минуле хлопця. Відомо, що вони навіть запрошували Паоло на сімейний відпочинок у Верб'є.

Принцеса Беатріс та Паоло Люццо (фото з особистого архіву пари)

Зустрічалися Беа та Паоло недовго, у травні 2006 року, коли з'явилися повідомлення про звинувачення хлопця у ненавмисному вбивстві, вони розійшлися. Публічно хлопець заявив, що зраджував Беатріс під час їхніх стосунків.

Все своє недовге життя Люццо боровся із залежністю від азартних ігор, наркозалежністю, у нього також було багато боргів.

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