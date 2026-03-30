Вийшла нова біографія принца Філіпа, герцога Единбурзького, у якій автор історик Г’юго Вікерс розкрив іншу причину смерті чоловіка королеви.

Повідомляється, що принц Філіп останні вісім років свого життя боровся із раком підшлункової залози. Це захворювання було діагностовано 2013 року – за вісім років до його смерті у квітні 2021 року.

За словами експертів, захворювання було неоперабельним, пише історик Г'юго Вікерс, і після початкової госпіталізації його виписали додому для відновлення.

"Лікарі виявили тінь на його підшлунковій залозі і зробили розріз прямо поперек шлунка", - пише Вікерс у своїй новій книжці "Королева Єлизавета II: Особиста історія", уривок з якої опублікували на Daily Mail. "Вердикт був поставлений: неоперабельний рак підшлункової залози".

Він додає, що під час одужання тодішнього 91-річного Філіпа вважалося, що його, можливо, більше ніколи не побачать на публіці. Але, як завжди, герцог перехитрив песимістів».

Після нетривалого перебування у Вуд-Фармі в маєтку Сандрінгем у Норфолку (де останнім часом проживав його зганьблений син, колишній принц Ендрю ) він повернувся до виконання громадських обов'язків у серпні 2013 року і працював аж до 2017 року, провівши більшу частину наступних років здебільшого на фермі Вуд-фарм.

Причиною його смерті у Віндзорському замку тоді було названо «вікову хворобу». Смерть настала 9 квітня 2021 року, за два місяці до того, як йому виповнилося б 100 років. Автор книжки пише, що принц Філіп «не хотів доживати до свого 100-річчя», тому що йому «не подобалася метушня, що супроводжує подібні заходи».

«В останню ніч свого життя він вислизнув від медсестер, прошкутильгав коридором на ходунках, взяв собі пива і випив його в Дубовій кімнаті», — додає Вікерс, описуючи останні години життя принца.

«Наступного ранку він встав, прийняв ванну, сказав, що погано почувається, і тихо помер. На цей момент він прожив із раком підшлункової залози майже вісім років — набагато довше, ніж зазвичай триває життя від моменту постановки діагнозу».

Останнє фото принца Філіпа в березні 2021 року / © Associated Press

Королева Єлизавета II не була поруч його останні хвилини життя. І, кажуть, монархиня, була «розлючена від того, що, як це часто бувало в житті, Філіп пішов, не попрощавшись».

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ померла від раку кісткового мозку у віці 96 років.