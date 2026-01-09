Помер перший чоловік монакської принцеси Кароліни: рідкісні фото пари

Принцеса Кароліна та Філіп Жуно / © Getty Images

Реклама

Дочка Жуно, Вікторія, від другого шлюбу з Ніною Вендельбо-Ларсен, повідомила про це в пості в Instagram.

«З глибоким сумом повідомляю про смерть мого батька», — написала вона. «Він мирно покинув цей світ в оточенні сім’ї 8 січня 2026 року в Мадриді після довгого, прекрасного та повного пригод життя. Дідусь трьох, майже чотирьох онуків».

Принцеса Кароліна і Філіп Жуно, 1978 рік / © Getty Images

Філіп почав стосунки з принцесою Кароліною, старшою дочкою князя Реньє III та княгині Грейс, коли їй було лише 20 років. Крім різниці у віці — йому тоді було 36 — він мав репутацію плейбоя, що робило їхні стосунки спірними, і батько принцеси був проти шлюбу.

Реклама

Князь Реньє та княгиня Грейс навіть намагалися втрутитися і перешкодити цим відносинам, спочатку відправивши Кароліну в культурну поїздку Еквадором. Потім Грейс відвезла дочку на віддалені Галапагоські острови, що багато хто розцінив як спробу дистанціюватися від роману, що розвивається, подалі від преси і тиску палацу.

Проте Кароліна та Філіп одружилися на цивільній церемонії 28 червня 1978 року, а наступного дня відбулася релігійна церемонія.

Принцеса Кароліна і Філіп Жуно, 1978 рік / © Getty Images

Подружжя розлучилося 1980 року, хоча Кароліні довелося чекати до 1992 року, поки католицька церква не анулювала її шлюб.

1987 року Філіп одружився з Ніною Вендельбо-Ларсен, і у них народилося троє дітей — Вікторія, Ізабель і Алексіс, — після чого вони розлучилися 1997 року. 2005 року у нього народилася ще одна дочка, Глоя, від шведської моделі Гелен Вендель.