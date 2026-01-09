- Дата публікації
Помер перший чоловік монакської принцеси Кароліни: рідкісні фото пари
Філіп Жуно був одружений зі старшою дочкою князя Реньє III і княгині Грейс Келлі від 1978 до 1980 рік — лише два роки.
Дочка Жуно, Вікторія, від другого шлюбу з Ніною Вендельбо-Ларсен, повідомила про це в пості в Instagram.
«З глибоким сумом повідомляю про смерть мого батька», — написала вона. «Він мирно покинув цей світ в оточенні сім’ї 8 січня 2026 року в Мадриді після довгого, прекрасного та повного пригод життя. Дідусь трьох, майже чотирьох онуків».
Філіп почав стосунки з принцесою Кароліною, старшою дочкою князя Реньє III та княгині Грейс, коли їй було лише 20 років. Крім різниці у віці — йому тоді було 36 — він мав репутацію плейбоя, що робило їхні стосунки спірними, і батько принцеси був проти шлюбу.
Князь Реньє та княгиня Грейс навіть намагалися втрутитися і перешкодити цим відносинам, спочатку відправивши Кароліну в культурну поїздку Еквадором. Потім Грейс відвезла дочку на віддалені Галапагоські острови, що багато хто розцінив як спробу дистанціюватися від роману, що розвивається, подалі від преси і тиску палацу.
Проте Кароліна та Філіп одружилися на цивільній церемонії 28 червня 1978 року, а наступного дня відбулася релігійна церемонія.
Подружжя розлучилося 1980 року, хоча Кароліні довелося чекати до 1992 року, поки католицька церква не анулювала її шлюб.
1987 року Філіп одружився з Ніною Вендельбо-Ларсен, і у них народилося троє дітей — Вікторія, Ізабель і Алексіс, — після чого вони розлучилися 1997 року. 2005 року у нього народилася ще одна дочка, Глоя, від шведської моделі Гелен Вендель.