Померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ

Велика Британія і, не побоїмося цього слова, весь світ тужать за королевою Єлизаветою II, яка пішла з життя у віці 96 років.

Єлизавета II була однією з монархів, що правили найдовше в історії. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року, в день смерті її дорогого батька короля Георга VI, і правила довгих 70 років. Коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві. То була перша коронація британського монарха, яку транслювали на телебаченні.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Початок її правління ознаменувався підйомом оптимістичних настроїв у Великій Британії та країнах Співдружності – після Другої світової війни нова "Єлизаветинська епоха" була, як ковток свіжого повітря. За роки правління монархиня завітала до багатьох країн, пережила багатьох політичних діячів, прем'єр-міністрів Великої Британії та навіть свого чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні 2021 року. До речі, заміж Єлизавета вийшла 20 листопада 1947 року, а шлюб пари тривав довгих 74 роки. У шлюбі народилося четверо дітей: принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард.

Принц Філіп та королева Єлизавета II з дітьми — Чарльзом та Ганною / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

У лютому 2022 року королева Єлизавета ІІ відсвяткувала 70-річчя на троні. Масштабні святкування відбулися на початку червня 2022 року. Її наступником став старший син – принц Уельський Чарльз, якому зараз 73 роки.

Наприкінці 2021 року в пресі почали з'являтися перші новини про те, що Єлизавета ІІ має деякі проблеми зі здоров'ям. Лікарі не розповсюджувалися, які саме проблеми це були. Але багато робочих заходів королева вже тоді почала скасовувати. Все частіше замість неї на заходах з'являлися її наступники, члени сім'ї та родичі. Найбільше обов'язків на себе взяв її син Чарльз та онук Вільям.

Принц Чарльз, королева Єлизавета II та принц Вільям / Фото: Associated Press

Лише 6 вересня монархиня вітала свого 15-го прем'єр-міністра Ліз Трасс у Балморалі і вперше за 70 років правління не поїхала на цю важливу аудієнцію до Букінгемського палацу.

Державний похорон королеви Єлизавети II відбудеться на 10-12-й день після її смерті. Піддані матимуть змогу попрощатися з монархинею, труна з її тілом весь цей час перебуватиме у Вестмінстерському абатстві. Опісля труну з тілом монархині буде доправлено до Віндзорського замку, де Єлизавета II буде похована в каплиці Святого Георгія поруч зі своїм батьком, матір'ю Єлизаветою та сестрою – принцесою Маргарет. Згодом до цієї ж каплиці буде перепоховано тіло її чоловіка – принца Філіпа.

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