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Померла творчиня мініспідниці: Мері Квант було 93 роки

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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103
Час на прочитання
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Померла творчиня мініспідниці: Мері Квант було 93 роки

Мері Квант / Фото: Associated Press

Сумну новину повідомила батьківщина жінки, наголосивши, що вона померла у своєму будинку у Сурреї.

13 квітня пішла з життя Мері Квант – британська модельєрка та ікона моди. У 60-х вона була важливою фігурою серед лондонської молоді, оскільки активно брала участь у різних рухах того часу. Однак однією з головних заслуг цієї жінки була популяризація мініспідниці та мінішортів.

Є ті, хто заперечує її "винахід" міні, однак, що вона активно носила її сама і популяризувала цю річ, неможливо заперечувати. Також Квант часто приписують винахід кольорових та візерунчастих колготок, які зазвичай супроводжували одяг міні.

Також дизайнерка вплинула на моду 60-х тим, що активно нею цікавилася, досліджувала і не боялася пропонувати нове. Саме тому вона використовувала у своїх колекціях яскраві кольори, геометричні візерунки, горошок та експериментувала з новими тканинами.

Мері Квант / © Associated Press
Мері Квант / Фото: Associated Press
Мері Квант / © Getty Images
Мері Квант / Фото: Getty Images
Мері Квант / © Getty Images
Мері Квант / Фото: Getty Images
Мері Квант / © Associated Press
Мері Квант / Фото: Associated Press
Мері Квант / © Associated Press
Мері Квант / Фото: Associated Press
Мері Квант / © Associated Press
Мері Квант / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
103
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