Померла хворою та на самоті: як королівська родина прощалася з герцогинею Віндзорською

Сьогодні виповнюється 38 років від дня смерті герцогині Віндзорської Волліс – жінки, яка внесла розбрат у британську королівську родину.

Волліс Сімпсон була єдиною дружиною короля Едуарда VIII, дядька королеви Єлизавети II. Він зрікся королівського трону заради цієї жінки, без кохання якої, як він казав, він не міг нести тяжкий тягар корони.

Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

Через його зречення 1936 року новим королем Англії став його молодший брат Георг VI (батько королеви Єлизавети II) та чоловік королеви-матері Єлизавети. Члени його сім'ї звинувачували Волліс у тому, що вона розлучила родину.

Як згадує Daily Mail, коли Едуард звільнився від вантажу відповідальності, вони з Волліс переїхали жити до Франції, де вели багате життя, відвідуючи вечірки у Франції та Америці та мандруючи розкішними курортами.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Associated Press

Але коли герцог Віндзорський помер у віці 77 років 1972 року, Волліс залишилася сама, позбавлена людини, яка їй поклонялася і яка її обожнювала. Вона кинула чоловіка на смертному одрі. Але королева Єлизавета II запросила її як гостя до Букінгемського палацу, коли вона приїхала до Віндзору на похорон чоловіка. А раніше вони зустрічалися, коли Єлизавета та її чоловік принц Філіп відвідали герцога в Парижі останніми днями його життя. Це був знак готовності королеви відкласти розбіжності у бік заради загального добробуту.

Королева Єлизавета II, герцогиня Віндзорська на похороні Едуарда VIII / Фото: Associated Press

Волліс пережила чоловіка на 14 років, але в останні роки була настільки хворою, що її смерть розглядалася як благословення. Вона прожила свої останні роки майже одна у своєму паризькому будинку, не маючи змоги ходити чи залишати кімнату, яка стала усім її світом. Її доглядали віддані медсестри.

Померла герцогиня Віндзорська 24 квітня 1986 року. Їй було 89 років. Дітей у неї не було.

Похорон Волліс Сімпсон, герцогині Віндзорської / Фото: Getty Images

На її панахиді у Віндзорській каплиці Святого Георгія були присутні високопоставлені члени королівської родини, включаючи королеву Єлизавету II, принца Філіпа та королеву-мати, принца та принцесу Уельських, але ім'я Волліс навіть не було згадано під час служби. Після цього герцогиня була похована разом зі своїм чоловіком на Королівському цвинтарі Віндзор, неподалік котеджу Фрогмор.

Принц Чарльз, принцеса Діана, королева Єлизавета II та принц Філіп на похороні герцогині Віндзорської Волліс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію кохання Едуарда VIII та Волліс Сімпсон.

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