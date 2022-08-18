Померла відома японська модельєрка Ханає Морі

Морі на прізвисько "Мадам Баттерфляй" стала першою японською дизайнеркою, яка досягла успіху у світі високої моди.

11 серпня у віці 96 років померла відома японська модельєрка Ханае Морі, повідомляє The Guardian. Вона була однією з двох японок, що представили свої колекції на подіумах Парижа та Нью-Йорка, та першою азійською жінкою, яка була визнана офіційною дизайнерською дому високої моди Французькою федерацією моди.

Ханае Морі / Фото: Getty Images

Її Модний дім був відкритий в Японії 1951 року, де вона почала шити костюми для кіно, в Нью-Йорк і Париж. До 1990-х років її бренд перетворився на міжнародний бізнес вартістю 500 мільйонів доларів. Морі через свої фірмові мотиви, вважалася символом модної японської індустрії і отримала прізвисько "Мадам Баттерфляй".

Дизайнерка розробляла одяг для Грейс Келлі та Ненсі Рейган, а також весільну сукню, яку носила нинішня японська імператриця Масако. Її імперія розширилася за рахунок парфумерії, сумок та інших модних аксесуарів, також вона створила костюми для вистави "Мадам Баттерфляй" у Ла Скала.

Ханае Морі оголосила про завершення кар'єри у червні 2004 року. Тоді ж відбулося її останнє модне шоу у межах Тижня високої моди в Парижі.

Повідомляється, що Морі померла у своєму будинку в Токіо. Причину смерті не вказано.

Показ Ханае Морі / Фото: Associated Press

Показ Ханае Морі / Фото: Associated Press

Показ Ханае Морі / Фото: Associated Press

Показ Ханае Морі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також нещодавно пішов із життя японський модельєр Ісей Міяке.

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