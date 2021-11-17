Помилка вийшла: місце королеви Єлизавети II на пам'ятній службі посіла зовсім не герцогиня Кембриджська

Пам'ятаєте фотографії з пам'ятної служби Remembrance Sunday біля Кенотафа в Лондоні, коли багатьом здалося, що герцогиня Кембриджська посіла місце королеви Єлизавети II? Виявилось, що це зовсім не так.

Так, справді Її Величність королева пропустила цей важливий захід через проблеми зі здоров'ям. І Кейт стояла на балконі між герцогинею Корнуольською Каміллою та графинею Софі Вессекською. Але насправді три королівські дами розташовувалися на лівому балконі, а не на центральному, де зазвичай стоїть Єлизавета ІІ.

Remembrance Sunday, 2021 / Associated Press

Позицію монархині на службі посів герцог Кентський, двоюрідний брат Її Величності, і принцеса Олександра, двоюрідна сестра королеви. Саме вони були на тому самому центральному балконі, де зазвичай присутня королева.

Королева Єлизавета II на Remembrance Sunday, 2020 рік / Getty Images

Цього року герцог Кентський був поруч із королевою на параді військ у Віндзорському замку, присвяченому офіційному дню народження монархині у червні. Тож його поява на балконі вельми закономірна.

А герцогиня Камілла, герцогиня Кейт і графиня Софі просто стояли в позиції старшинства, і першою була герцогиня Корнуольська як дружина майбутнього короля Чарльза.

Герцогині Корнуольська, Кембриджська та графиня Софі / Associated Press

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