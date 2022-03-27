Поминальна служба за принцем Філіпом: присутність Єлизавети II під питанням та інші подробиці заходу

Поминальна служба за принцем Філіпом: присутність Єлизавети II під питанням та інші подробиці заходу

Букінгемський палац опублікував деякі подробиці служби пам'яті на честь герцога Единбурзького.

Повідомляється, що його дружина королева Єлизавета II все ж таки сподівається відвідати захід, який відбудеться 29 березня у Вестмінстерському абатстві.

У заяві йдеться: "Члени королівської сім'ї візьмуть участь у службі подяки за життя Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького, у Вестмінстерському абатстві у вівторок, 29 березня. На службі подякують герцогу Единбурзькому за відданість сім'ї, нації та Співдружності створення можливостей для молоді, сприяння раціональному використанню та збереженню навколишнього середовища та підтримці збройних сил.

Принц Філіп / Getty Images

Служба, зокрема, відзначить внесок герцога Единбурзького у суспільне життя та незмінну підтримку понад 700 благодійних організацій, з якими Його Королівська Високість була пов'язана протягом усього свого життя”.

Серед інших гостей очікується присутність представників уряду, збройних сил та автономних адміністрацій, а також представників заморських територій, королівського двору, духовенства та інших конфесій. У конгрегації буде понад 500 представників патронатів та благодійних організацій герцога Единбурзького, повідомляє Mirror.

Служба відбудеться у Вестмінстерському абатстві, де королева вийшла заміж за принца Філіпа 1947 року. У заяві Вестмінстерського абатства зазначається: "Герцог Единбурзький мав давні зв'язки з Вестмінстерським абатством. 20 листопада 1947 року він одружився тут з Її Королівською Високістю принцесою Єлизаветою (вона стала королевою 1952 року), і вони відзначили ювілей, зокрема Діамантове весілля, службами в абатстві.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп, 1947 рік / Associated Press

Він також був президентом та головою фонду Вестмінстерського абатства, створеного 1973 року для збору коштів на реставрацію екстер'єру.

Протягом багатьох років Його Королівська Високість була присутня на щорічному відкритті Поля Пам'яті".

Королева вже цього місяця пропустила службу на честь Дня Співдружності, і ходять чутки, що через складнощі з пересуванням Єлизавета II або може пропустити захід, або буде доставлена до абатства таємно. У разі другого варіанта вже розробляється секретна операція.

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