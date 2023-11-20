Помісь вівчарки та лабрадора: Іванка Трамп показала нового домашнього улюбленця

Іванка Трамп у Instagram опублікувала серію фото, на яких вона зображена зі своїм чоловіком та дітьми, а також їхніми домашніми улюбленцями.

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Виявляється, сім'я завела ще одного собаку — вірніше, взяла його з притулку. "Пару тижнів тому ми привезли Сімбу, нашу добродушну і нетямущу помісь німецької вівчарки та лабрадора, додому з Big Dog Ranch Rescue. Це маленьке щеня-воїн було знайдено покинутим і виснаженим біля шосе в Алабамі. Сімба приєднується до Вінтера і Честера (собаки і хомяка – Прим. Ред.). Ласкаво просимо до команди, Сімбо!" — написала Іванка під фото.

Нагадаємо, раніше Іванка Трампа показувала, як займається серфінгом. Вона опублікувала фото та відео, на яких вміло катається на хвилях у Майамі-Біч. Одягнена донька експрезидента була у суцільний жовтий купальник, чорний рятувальний жилет та чорну бейсболку.

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