Помітно нервувала: королеву Каміллу заскочили за шкідливою звичкою

Чоловіка королеви теж сфотографували за дивним заняттям.
Її Величність іноді сильно нервує під час кінних змагань. У четвертий день Royal Ascot Камілла з'явилася на публіці в блакитному пальті від Anna Valentine, світлих туфлях із замші на підборах від Eliot Zed та капелюсі з пір'ям від Philip Tracy.
Королеву зазнімкували у королівській ложі разом із чоловіком королем Чарльзом III. Монарх саме в цей момент був зосереджений на своєму носі, чи чухав його, чи витирав, а його дружина в цей момент гризла нігті.
Це не вперше Каміллу фотографують за таким заняттям і саме на кінних перегонах. Минулого року під час Royal Ascot фотографи зробили таке саме фото.
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