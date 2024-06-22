Помітно нервувала: королеву Каміллу заскочили за шкідливою звичкою

Її Величність іноді сильно нервує під час кінних змагань. У четвертий день Royal Ascot Камілла з'явилася на публіці в блакитному пальті від Anna Valentine, світлих туфлях із замші на підборах від Eliot Zed та капелюсі з пір'ям від Philip Tracy.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королеву зазнімкували у королівській ложі разом із чоловіком королем Чарльзом III. Монарх саме в цей момент був зосереджений на своєму носі, чи чухав його, чи витирав, а його дружина в цей момент гризла нігті.

Король Чарльз і королева Камілла в Аскоті / Фото: Getty Images

Це не вперше Каміллу фотографують за таким заняттям і саме на кінних перегонах. Минулого року під час Royal Ascot фотографи зробили таке саме фото.

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