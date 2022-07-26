Помітно схудла: Глою Морец папараці заскочили на знімальному майданчику

Давно ми не бачили акторку і колишню дівчину Брукліна Бекхема.

Папараці сфотографували Глою Морец під час знімань на Мангеттені в Нью-Йорку.

Дівчина мала гарний вигляд. Вона помітно схудла. Одягнена зірка була у все чорне: светр-туніку з глибоким вирізом і прямі штани. Талію вона підкреслила чорною стрічкою.

Глоя Морец / Фото: Getty Images

Морец зробила скромну зачіску і макіяж з акцентом на червоній помаді.

Нагадаємо, Глоя і Бруклін познайомилися у спортзалі. Спілкування швидко переросло у стосунки. Деякий час пара приховувала свій роман. А в 2016 році на шоу The Late Late Show із Джеймсом Корденом акторка зізналася, що зустрічається з Брукліном. Романтичні стосунки тривали чотири роки. За цей час вони кілька разів розходилися і знову сходилися.

Ходили навіть чутки, що Бекхем зробив дівчині пропозицію, адже на її пальці шанувальники помітили каблучку з гравіюванням "b".

Глоя добре ладнала з батьками хлопця. Вона навіть часто з'являлася на публіці у вбраннях від Вікторії Бекхем.

У 2018 році стало відомо, що Морец і Бекхем розійшлися. За чутками, Бруклін зрадив Глої з моделлю Playboy Лексі Вуд. Їхній гарячий поцілунок зазнімкували папараці.

Читайте також: