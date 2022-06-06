Помітно схудла: принцеса Беатріс захопила гарними образами на святкових заходах на честь королеви

Принцеса Беатріс – ще одна королівська особа, яка відвідала святковий концерт та карнавал на честь королеви Єлизавети II.

Складно не помітити, що після народження дочки Сієнни у вересні 2021 року, її мама принцеса Йоркська Беатріс стала мати ще кращий вигляд і помітно схудла.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Associated Press

На концерт на честь ювілею своєї бабусі королеви Єлизавети II принцеса приїхала в компанії чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці та пасинка Вулфі (хлопчика насправді звуть Крістофер). Її Високість Беатріс була у синій сукні з рукавом три чверті від улюбленого бренду The Vampire's Wife.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Ця модель сукні називається Midnight Festival із вельвету в рубчик. Темно-синій колір відмінно поєднується з рудим волоссям Беатріс, а також клатчем-конвертом із малюнком зірок та місяця, який принцеса тримала в руках.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Також Беатріс із сім'єю відвідала карнавал, де з'явилася у синій сукні Saloni, одягнувши її в поєднанні з туфлями із шипами від The Kooples. Вбрання з V-подібним вирізом, об'ємними рукавами та багатоярусною спідницею середньої довжини в мить розкупили з сайту бренду після того, як у ньому на публіці з'явилася принцеса.

Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс з чоловіком та пасинком Вулфі / Фото: Associated Press

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