Помстилися, як могли: першій леді США Джилл Байден та її доньці Ешлі заборонили в'їзд до Росії

Помстилися, як могли: першій леді США Джилл Байден та її доньці Ешлі заборонили в'їзд до Росії

У відповідь на санкції Заходу в МЗС Росії рішуче заявили, що забороняють першій леді США та її дочці в'їзд на територію РФ.

У заяві Міністерства закордонних справ, яку очолює міністр Сергій Лавров, йдеться:

"В якості відповіді на санкції США, що постійно розширюються, проти російських політичних і громадських діячів, в "стоп-лист" вносяться 25 американських громадян з числа відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників так званої групи "Макфол-Єрмак", яка займається розробкою рекомендацій щодо антиросійських рестрикцій, а також членів сім'ї Президента Дж.Байдена", — пишуть на сайті МЗС.

Першою у списку є перша леді США – 71-річна Джилл Байден, яка зараз, нагадаємо, перебуває в Мадриді, куди приїхала напередодні саміту НАТО.

Ешлі Байден / Фото: Getty Images

Друга у списку дочка Джилл та Джо Байдена – Ешлі Байден. 41-річна американська соціальна працівниця, активістка, філантропка і модельєрка навряд чи дуже засмутиться, що тепер не зможе відвідати Росію, як і її мама Джилл.

Джо Байден з дружиною Джилл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, єдина донька міністра закордонних справ Лаврова – Катерина Винокурова, як і старші дочки Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова – вже давно перебувають під санкціями США та Заходу.

Фото: mid.ru

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