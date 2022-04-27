Понад 750 компаній згорнули свою діяльність у Росії, але деякі залишилися: складено повний список

Коли ви вибираєте з якою компанією співпрацювати чи чиї товари купувати, дуже важливо знати, чи ваші гроші не підуть на оплату війни Росії в Україні.

Щоб ви не помилилися у виборі, Джеффрі Зонненфельд та його команда експертів, наукових співробітників та студентів Єльського інституту керівників вищої ланки, створили та постійно оновлюють список компаній, які пішли з Росії, пішли, але залишили собі можливість повернутися, обмежили свою діяльність або продовжують діяльність без будь-яких обмежень.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вони відстежують діяльність понад 1000 компаній. Більше 750 їх публічно заявили про те, що вони добровільно скорочують свою діяльність у Росії, але деякі компанії все ж таки продовжують працювати в Росії.

Спочатку список був простим, тепер там 5 категорій:

рівень F — відмова від вимог про вихід чи скорочення діяльності. Компанії просто продовжують вести звичайний бізнес у Росії — 185 компаній

— відмова від вимог про вихід чи скорочення діяльності. Компанії просто продовжують вести звичайний бізнес у Росії — 185 компаній рівень D – відсутність нових інвестицій. Компанії не роблять нових інвестицій і не витрачають гроші на розвиток та маркетинг, але продовжують при цьому основну діяльність – 139 компаній

– відсутність нових інвестицій. Компанії не роблять нових інвестицій і не витрачають гроші на розвиток та маркетинг, але продовжують при цьому основну діяльність – 139 компаній рівень C – скорочення поточних операцій. Компанії, які скорочують деякі важливі бізнес-операції, але продовжують деякі інші – 117 компаній

– скорочення поточних операцій. Компанії, які скорочують деякі важливі бізнес-операції, але продовжують деякі інші – 117 компаній рівень B – збереження можливостей для повернення. Компанії тимчасово скорочують всю або майже всю діяльність, але залишають відкритою можливість повернутися — 387 компаній

– збереження можливостей для повернення. Компанії тимчасово скорочують всю або майже всю діяльність, але залишають відкритою можливість повернутися — 387 компаній рівень A – Clean Break – хірургічне видалення, резекція. Повне та остаточне закриття компанії та відхід з ринку - 310 компаний.

Повний список компаній за категоріями можна знайти тут.

"Хоча ми раді, що наш список був широко поширений серед рад директорів компаній, урядових чиновників та засобів масової інформації як найавторитетніший та всеосяжний звіт про цей потужний історичний рух, нас найбільше надихають тисячі повідомлень, які ми отримали від читачів з усього світу, особливо з України, і ми продовжуємо чекати на ваші повідомлення – бажано з документацією – а також ваші ідеї та відгуки за адресою jeffrey.sonnenfeld.celi@yale.edu." — пише команда експертів, наукових співробітників та студентів Єльського інституту керівників вищої ланки.

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