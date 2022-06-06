Понад сто днів війни: як прийняти нову реальність, якщо й досі не вдається 

Для багатьох українців все ще 24 лютого попри те, що на календарі вже 6 червня та справжне спекотне літо.

Наразі більшість вже адаптувалися до умов нової реальності, але дехто все ще перебуває у стані невизначеності, апатії та небажання взагалі щось робити. Психологиня Галина Волошина у телеграм-каналі "Психологічна підтримка" розповіла, чому так відбувається і, що з цим робити.

Чому так відбувається

Тому що очікування небезпеки жахає нас більше, аніж сама небезпека, коли вона зовсім поруч. І це нормально, будь-який стан наразі є нормою в обставинах, які склалися.

Проте, щоб пришвидшити своє повернення до довоєнного життя (або хоча б наблизитися до нього), необхідно виконувати низку порад, серед яких є планування свого дня/тижня. Адже це є дисципліна, і таким способом ми можемо повернути той самий контроль над своїм життям, який більшість втратили.

Спробуйте метод "Помідоро" - це ефективний спосіб керування своїм часом, який розробив Франческо Чіроллі у 80-х роках. Усе, що вам потрібно, це таймер. Основний сенс полягає в тому, щоб розбити певне завдання на проміжки часу по 25 хвилин.

Як це необхідно робити поетапно:

сформулюйте завдання, яке потрібно виконати;

встановіть таймер на 25 хвилин;

працюйте, поки таймер не продзвенить (запишіть це позначкою "x");

зробіть коротку перерву (від 3 до 5 хвилин);

кожні чотири таймери робіть довшу перерву (15-30 хвилин).

Щоб цей метод працював ефективно, зверніть увагу на такі лайфхаки:

складайте графік своїх справ;

не відволікайтеся, коли виконуєте своє завдання протягом 25 хвилин (за методом);

не розривайтеся, непотрібно поєднувати одразу декілька завдань;

те, що вважаєте надважким, - робіть найперше.

Більшість, хто використовував у своєму житті цей метод, кажуть що він є найдієвішим. Тому не зволікайте та переконайтесь у цьому самі.

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