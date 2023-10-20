Попелюшку знайдено: данська королівська родина розшукала дівчину, яка залишила туфельку під час прийому у палаці

Її звуть Анна-Софі Торнсе Олесен і вона була однією із запрошених гостей на день народження данського принца Крістіана – старшого сина кронпринца Фредеріка та кронпринцеси Мері.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік із сином принцом Крістіаном / Фото: Getty Images

Анна-Софі розповіла данському виданню Se Og Hør навіщо залишила після вечірки свій золоту туфлю на сходах королівського палацу Крістіансборг. Фотографією взуття напередодні поділилися в Instagram палацу з підписом:

"Це Попелюшка вчора ввечері забула туфельку?".

"Це мав бути казковий фінал у стилі Попелюшки. Я подумала, що це трохи кумедно, і раніше я говорила про це зі своєю родиною та друзями, і вони погодилися, що я маю це зробити. Це шанс, якого в тебе більше не буде. Ні, я не думаю, що тепер вийду заміж за принца Крістіана, я сподівалася, що хтось визнає це досить милим, і це також приверне увагу до королівського будинку", — сказала дівчина в інтерв'ю.

До речі, під час прийому Анні вдалося поспілкуватися з іменинником. Ось що вона розповіла про це:

"Я дійсно не пам'ятаю, про що я запитувала, тому що я була така збентежена, але я думаю, що це якось пов'язано з тим, що він думав про все це — і про те, що запросив усіх цих людей до замку" .

Данська попелюшка Анне-Софі Торнсе Олесен та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Данський палац уже підтвердив, що взуття повернули його власниці. Зазначимо, Анна-Софі була однією з 200 молодих людей із 98 муніципалітетів Данії, а також Фарерських островів та Гренландії, які отримали запрошення на вечірку з нагоди дня народження від імені муніципалітету Егедал.

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