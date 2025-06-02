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Поповнення в княжій родині Монако: 39-річна Беатріче Борромео чекає на третю дитину
Беатріче Борромео відвідала показ Dior Cruise 2026, що відбувся на віллі Альбані Торлонія у Римі. Під час заходу стало зрозуміло, що 39-річна жінка чекає на дитину.
Беатріче — дружина 37-річного П’єра Казірагі — онука легендарної княгині Монако Грейс Келлі. Для пари, яка у стосунках від 2008 року та у шлюбі від 2015-го, це буде вже третя дитина. Також вони виховують двох синів — Стефано та Франческо. Відповідно до видання Hello!, зараз пара в очікуванні дівчинки.
На показі, який став останнім для модельєрки Марії Грації К’юрі, Беатріче носила довгу білу сукню вільного фасону. Вбрання мало один довгий рукави, було на одне плече, а також було прикрашене великим бантом. Образ вона доповнила золотими аксесуарами, макіяжем та лаконічною зачіскою із зібраним волоссям. Вона також є пані послом Модного дому Dior.
Беатріче має не менш приголомшливе аристократичне походження, ніж її чоловік, оскільки народилася в Італії в сім’ї графині Донни Паоли Марцотто та дона Карло Фердинандо Борромео, графа Арони, члена аристократичного італійського дому Борромео.
Також цей показ відвідала акторка Наталі Портман і теж носила білу сукню від Модного дому Dior.