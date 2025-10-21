ТСН у соціальних мережах

Поповнення в Люксембурзькому герцогстві: принцеса Александра стала мамою вдруге

Принцеса Люксембурзька Александра та Ніколя Багорі стали батьками вдруге.

Принцеса Люксембурзька Александра та Ніколя Багорі

Принцеса Люксембурзька Александра та Ніколя Багорі / © Getty Images

Сьогодні королівський палац Люксембургу повідомив радісну новину про те, що принцеса Александра та Ніколя Багорі вітали свою другу дитину. Це хлопчик, якого назвали Елі. Дитина з’явилася на світ у п’ятницю, 17 жовтня.

У короткій заяві для преси сім’я поділилася своєю радістю і додала, що маленька Вікторія (старша донька пари) дуже втішена новонародженим братом.

Принцеса Люксембурзька Александра і Ніколя Багорі / © Getty Images

Принцеса Люксембурзька Александра і Ніколя Багорі / © Getty Images

Малюк Елі посідає дев’яте місце в черзі на люксембурзький престол, одразу після своєї старшої сестри.

Нагадаємо, нещодавно в Люксембурзі відбулася зміна престолу. Великий герцог Анрі зрікся його на користь свого сина — великого герцога Гійома. Ми розповідали раніше, як минула церемонія зречення.

