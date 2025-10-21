- Дата публікації
Поповнення в Люксембурзькому герцогстві: принцеса Александра стала мамою вдруге
Принцеса Люксембурзька Александра та Ніколя Багорі стали батьками вдруге.
Сьогодні королівський палац Люксембургу повідомив радісну новину про те, що принцеса Александра та Ніколя Багорі вітали свою другу дитину. Це хлопчик, якого назвали Елі. Дитина з’явилася на світ у п’ятницю, 17 жовтня.
У короткій заяві для преси сім’я поділилася своєю радістю і додала, що маленька Вікторія (старша донька пари) дуже втішена новонародженим братом.
Малюк Елі посідає дев’яте місце в черзі на люксембурзький престол, одразу після своєї старшої сестри.
Нагадаємо, нещодавно в Люксембурзі відбулася зміна престолу. Великий герцог Анрі зрікся його на користь свого сина — великого герцога Гійома. Ми розповідали раніше, як минула церемонія зречення.