Поповнення в Люксембурзькому герцогстві: принцеса Александра стала мамою вдруге

Принцеса Люксембурзька Александра та Ніколя Багорі / © Getty Images

Реклама

Сьогодні королівський палац Люксембургу повідомив радісну новину про те, що принцеса Александра та Ніколя Багорі вітали свою другу дитину. Це хлопчик, якого назвали Елі. Дитина з’явилася на світ у п’ятницю, 17 жовтня.

У короткій заяві для преси сім’я поділилася своєю радістю і додала, що маленька Вікторія (старша донька пари) дуже втішена новонародженим братом.

Принцеса Люксембурзька Александра і Ніколя Багорі / © Getty Images

Малюк Елі посідає дев’яте місце в черзі на люксембурзький престол, одразу після своєї старшої сестри.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно в Люксембурзі відбулася зміна престолу. Великий герцог Анрі зрікся його на користь свого сина — великого герцога Гійома. Ми розповідали раніше, як минула церемонія зречення.