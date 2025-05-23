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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Поповнення в люксембурзькому князівстві: принцеса Олександра вагітна другою дитиною

Принцеса Люксембурзька Олександра та Ніколя Багорі оголосили про те, що чекають на другу дитину.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Олександра та її чоловік Ніколя

Принцеса Олександра та її чоловік Ніколя / © Getty Images

22 травня Великий герцогський двір оголосив, що в єдиної дочки великого герцога Анрі та великої княгині Марії Терези та її чоловіка незабаром народиться друга дитина.

«Їх Королівські Високості Великий Герцог та Велика Герцогиня раді повідомити, що Принцеса Олександра та пан Ніколас Багорі чекають на другу дитину.

Народження очікується восени.

Великий Герцог, Велика Герцогиня та члени обох сімей поділяють радість щодо своїх дітей», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні 2024 року у Олександри та Ніколя народилася дочка, якій дали ім’я Вікторія. Стать другої дитини пари залишається невідомою і так буде, швидше за все, до її народження.

Ніколя Багорі та принцеса Олександра / © Getty Images

Ніколя Багорі та принцеса Олександра / © Getty Images

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