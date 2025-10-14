- Дата публікації
Поповнення в монакській родині: Беатріче Борромео стала мамою втретє
Дружина П’єра Казірагі — онука княгині Монако Грейс Келлі — народила йому третю дитину.
Видання Paris Match повідомляє про народження третьої дитини Беатріче та П’єра, але офіційно князівська родина Монако наразі не підтвердила інформацію.
Видання пише, що 40-річна Беатріче народила дівчинку, яку назвали Б’янка Кароліна Марта. Вибір імен є даниною поваги принцесі Кароліні — матері П’єра — та Марті Марцотто, улюбленій бабусі Беатріче, яка була справжньою італійською іконою моди.
Нагадаємо, подружжя також має двох синів — Стефано і Франческо.
Влітку вся родина насолоджувалася відпочинком у Сен-Тропе, де їх фотографували на борту розкішної яхти.