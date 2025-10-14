ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Поповнення в монакській родині: Беатріче Борромео стала мамою втретє

Дружина П’єра Казірагі — онука княгині Монако Грейс Келлі — народила йому третю дитину.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Беатріче Борромео

Беатріче Борромео / © Getty Images

Видання Paris Match повідомляє про народження третьої дитини Беатріче та П’єра, але офіційно князівська родина Монако наразі не підтвердила інформацію.

Беатріче Борромео / © Getty Images

Беатріче Борромео / © Getty Images

Видання пише, що 40-річна Беатріче народила дівчинку, яку назвали Б’янка Кароліна Марта. Вибір імен є даниною поваги принцесі Кароліні — матері П’єра — та Марті Марцотто, улюбленій бабусі Беатріче, яка була справжньою італійською іконою моди.

П’єр Казірагі і Беатріче Борромео з синами / © Getty Images

П’єр Казірагі і Беатріче Борромео з синами / © Getty Images

Нагадаємо, подружжя також має двох синів — Стефано і Франческо.

Влітку вся родина насолоджувалася відпочинком у Сен-Тропе, де їх фотографували на борту розкішної яхти.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie