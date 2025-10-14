Поповнення в монакській родині: Беатріче Борромео стала мамою втретє

Вибір святкового вбрання на Новий рік завжди викликає хвилювання. Купити готовий костюм, замовити пошиття в ательє чи створити образ власноруч — варіантів багато, а часу обмаль. Якщо ви любите планувати все заздалегідь, саме час подумати про свій новорічний лук. У цій статті ми розповімо, які кольори й фасони ідеально підійдуть для зустрічі 2026 року, допоможуть залучити удачу та прихильність долі.