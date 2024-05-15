Поповнення у люксембурзькому князівстві: принцеса Олександра народила первістка

Вони одружилися у квітні 2023 року, а у травні 2024-го у них народилася дочка, яку назвали Вікторія.

Весілля Олександри Люксембурзької та Ніколя Багорі / Фото: Getty Images

14 травня Великий герцогський двір оголосив, що в єдиної дочки великого герцога Анрі та великої княгині Марії Терези та її чоловіка народився первісток.

"Великий герцог і Велика княгиня з великою радістю повідомляють про народження онуки Вікторії, першої дитини їхньої дочки Олександри та зятя Ніколя, яка народилася у вівторок, 14 травня, в Парижі", — йдеться у заяві.

"Мати та дитина почуваються добре", — додали у палаці.

Дитина стане дев'ятою в лінії наслідування люксембурзького престолу і восьмим онуком великого герцога Анрі та великої герцогині Марії Терези.

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