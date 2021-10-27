Поповнення у монаршій родині: Елеонора фон Габсбург та її чоловік Жером стали батьками

Поповнення у монаршій родині: Елеонора фон Габсбург та її чоловік Жером стали батьками

Австралійська аристократка Елеонора фон Габсбург та її чоловік Жером д'Амброзіо поділилися радісною новиною.

Пара, яка зіграла весілля влітку 2020 року, вперше стала батьками. 20 жовтня Елеонора народила сина Отто та поділилася першою фотографією з новонародженим на своїй сторінці в Instagram.

"Ласкаво просимо у світ, маленький Отто — народився 20 жовтня 2021 року. Твої батьки дуже пишаються тобою. Наші серця сповнені любов'ю", — написала Елеонора.

Нагадаємо, камерне весілля Елеонори та бельгійського автогонщика та пілота Formula E Жерома д'Амброзіо відбулося в мерії Монако, а святкувала цю радісну подію сімейство у колі родини та друзів. Більше фотографій із весілля пари дивіться у нашому матеріалі.

Елеонора фон Габсбург та Жером д'Амброзіо / Getty Images

Пара познайомилася 2017 року в літаку, що летів із Лондона до Ніцци.

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