Поповнення у родині: донька Дональда Трампа вагітна

Молодша донька колишнього президента і кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа – 31-річна Тіффані Трамп – вагітна первістком.

Тіффані Трамп / Фото: Getty Images

Про це Дональд Трамп повідомив під час виступу у Детройтському економічному клубі.

Сама ж Тіффані публічно не підтверджувала, що вона вагітна.

Нагадаємо, Тіффані Трамп у листопаді 2022 році вийшла заміж за ліванського мільярдера Майкла Булоса, який молодший за неї на 4 роки. Весілля відбулося у резиденції Трампа – Мар-а-Лаго у Флориді.

Тіффані Трамп і Майкл Буглос / Фото: Associated Press

Тіф і Майкл познайомилися на відпочинку на грецькому острові Міконос у 2018 році. Вперше разом вони вийшли у світ у серпні 2018 року, відвідавши шоу китайського бренду Taoray Wang. Пропозицію руки та серця Майкл зробив Тіффані у січні 2022 року.

Майкл Буглос і Тіффані Трамп / Фото: Instagram Тіффані Трамп

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