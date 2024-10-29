Поповнення у родині: донька Дональда Трампа вагітна

Тіффані Трамп чекає на первістка.
Молодша донька колишнього президента і кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа – 31-річна Тіффані Трамп – вагітна первістком.
Про це Дональд Трамп повідомив під час виступу у Детройтському економічному клубі.
Сама ж Тіффані публічно не підтверджувала, що вона вагітна.
Нагадаємо, Тіффані Трамп у листопаді 2022 році вийшла заміж за ліванського мільярдера Майкла Булоса, який молодший за неї на 4 роки. Весілля відбулося у резиденції Трампа – Мар-а-Лаго у Флориді.
Тіф і Майкл познайомилися на відпочинку на грецькому острові Міконос у 2018 році. Вперше разом вони вийшли у світ у серпні 2018 року, відвідавши шоу китайського бренду Taoray Wang. Пропозицію руки та серця Майкл зробив Тіффані у січні 2022 року.
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