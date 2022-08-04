Поповнила гардероб: прессекретарка Байдена у вишневій сукні-футлярі прийшла до Білого дому

Прессекретарка Джо Байдена - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Білому домі. Там вона відповіла на низку запитань від журналістів, зокрема про поїздку спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Азії, нещодавнє голосування в Канзасі щодо прав на аборти та інші теми.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Перед пресою Карін продемонструвала новий діловий аутфіт. Вона підкреслила струнку фігуру вишневою сукнею-футляром з короткими рукавами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Жан-П’єр доповнила улюбленими прикрасами – лаконічними сережками-цвяшками і браслетами. Кучеряве укладання і макіяж зі світло-персиковими тінями завершили лук прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

До слова, Карін обожнює носити сукні на роботу. У її гардеробі є чимало гарних кольорів вбрань. Приміром, нещодавно вона продемонструвала луки у бірюзовій сукні та у платті кольору Апероль.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

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