Російська промисловість поступово скочується до рівня розвитку кінця минулого століття.

Газовані напої в Росії незабаром стануть розкішшю. По-перше, з країни пішла Coca-Cola та PepsiCo. По-друге, виробники інших газованих напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу.

Як пише «Комерсант» з посиланням на джерела серед виробників, проблеми із закупівлею вуглекислого газу почалися наприкінці травня. Нині дефіцит газу оцінюється у 10–20%.

Почасти це пов'язано з тим, що вуглекислий газ, який є побічним продуктом при виробництві добрив, через війну з Україною, виробляється в меншому обсязі, тому що добрива у Росії після введення санкцій стали купувати у значно меншому обсязі, експорт добрив у квітні, наприклад, впав на 40%.

Таким чином, складається анекдотична ситуація: у країні, яка шантажує весь світ відключенням від газової труби, не вистачає газу навіть на газування. Так, звичайно, газ у трубі Газпрому і в склянці з джинтоніком — це два абсолютно різні гази, але, погодьтеся, все це дійсно має комічний вигляд, особливо, якщо згадати про те, що, за словами російських рестораторів, і міцні напої імпортного виробництва в Росії теж закінчуються.

Так що "дорогих росіян" чекає на коктейль без джину, без газу, та й без тоніка, тому що права на виробництво оригінального тоніка належать тій самій Coca-Cola. Схоже, склянка у росіян тепер, як не крути, порожня більше ніж наполовину.

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