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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Популярний фасон: три королівські дами в жакетах The Bar від Dior

Вони доповнювали цей знаменитий жакет різними аксесуарами та капелюшками.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

1947 року дизайнер Крістіан Діор відкрив свій Модний дім, який назвав своїм ім’ям Christian Dior і запустив першу колекцію New Look. Найзнаковішим із усіх вбрань представлених у колекції став жакет, який отримав назву The Bar.

Попри те, що з презентації колекції минуло багато років, жакет продовжує бути актуальним і сьогодні, оскільки є беззаперечною класикою. Ця річ регулярно з’являється у різних інтерпретаціях у сучасних колекціях бренду, а носять її як зірки, так і королівські особи.

Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Беатріче Борромео

Беатріче Борромео / © Getty Images

Беатріче Борромео / © Getty Images

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