Популярний фасон: три королівські дами в жакетах The Bar від Dior

Принцеса Кейт / © Associated Press

1947 року дизайнер Крістіан Діор відкрив свій Модний дім, який назвав своїм ім’ям Christian Dior і запустив першу колекцію New Look. Найзнаковішим із усіх вбрань представлених у колекції став жакет, який отримав назву The Bar.

Попри те, що з презентації колекції минуло багато років, жакет продовжує бути актуальним і сьогодні, оскільки є беззаперечною класикою. Ця річ регулярно з’являється у різних інтерпретаціях у сучасних колекціях бренду, а носять її як зірки, так і королівські особи.

Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Беатріче Борромео

Беатріче Борромео / © Getty Images