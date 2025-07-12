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Популярний фасон: три королівські дами в жакетах The Bar від Dior
Вони доповнювали цей знаменитий жакет різними аксесуарами та капелюшками.
1947 року дизайнер Крістіан Діор відкрив свій Модний дім, який назвав своїм ім’ям Christian Dior і запустив першу колекцію New Look. Найзнаковішим із усіх вбрань представлених у колекції став жакет, який отримав назву The Bar.
Попри те, що з презентації колекції минуло багато років, жакет продовжує бути актуальним і сьогодні, оскільки є беззаперечною класикою. Ця річ регулярно з’являється у різних інтерпретаціях у сучасних колекціях бренду, а носять її як зірки, так і королівські особи.