Популярний фасон: хто з королівських наречених одягав сукні з коміром-стійкою на своє весілля

Такий фасон весільного вбрання у різний час носили багато відомих особистостей.
6 квітня в Іспанії відбулося весілля мера Мадрида Хосе Мартінеса Алмейда та аристократки – родички королям Іспанії – Терези Уркіхо-і-Морено. Вінчання проводилося в церкві Сан-Франциско де Борха, а з'явилася на ній наречена в особливій сукні – сімейній реліквії. Це вбрання було створено ще для весілля її бабусі — Тереза де Бурбон-Дос Сицилія — дизайнером Педро Родрігесом 1961 року.
Спочатку сукня була більш класичною, оскільки у неї був виріз човником, французькі рукави три чверті та пишна спідниця. Проте потім 1995 року сукню одягла вже мама нинішньої нареченої Беатріс Морено де Бурбон-Дос Сицилія і внесла до вбрання невеликі зміни.
Тереза Уркіхо-і-Морено вирішила кардинально переробити сукню. За переробку відповідало ательє Navascués у співпраці з Крістіною Мартінес-Пардо Кобіан. У вбрання з'явився комір-стійка, довгі рукави, а спідниця була не А-силуету, наречена віддала перевагу прямому фасону-колонні. Також ззаду на спідниці з'явився шлейф із фатину, а доповнила вона вбрання довгою фатою.
Вбрання мало стильний вигляд, елегантний, трохи було в ретро-стилі, але без сумніву личило нареченій і підкреслювало її смак та фігуру. Проте Тереза не єдина аристократка і королівська наречена, яка одягла на урочисту частину весілля сукню з коміром стійкою. Нижче пропонуємо згадати ще кілька знаменитих особистостей та подивитися на їхні вбрання.
Максима та принц Віллем-Александр
Розаріо Надаль та болгарський принц Кирил
Герцог Кентський та його наречена Кетрін Ворслі
Принцеса Анна та Марк Філліпс
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