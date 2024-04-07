Популярний фасон: хто з королівських наречених одягав сукні з коміром-стійкою на своє весілля

6 квітня в Іспанії відбулося весілля мера Мадрида Хосе Мартінеса Алмейда та аристократки – родички королям Іспанії – Терези Уркіхо-і-Морено. Вінчання проводилося в церкві Сан-Франциско де Борха, а з'явилася на ній наречена в особливій сукні – сімейній реліквії. Це вбрання було створено ще для весілля її бабусі — Тереза ​​де Бурбон-Дос Сицилія — ​​дизайнером Педро Родрігесом 1961 року.

Тереза Уркіхо-і-Морено з батьком / Фото: Getty Images

Спочатку сукня була більш класичною, оскільки у неї був виріз човником, французькі рукави три чверті та пишна спідниця. Проте потім 1995 року сукню одягла вже мама нинішньої нареченої Беатріс Морено де Бурбон-Дос Сицилія і внесла до вбрання невеликі зміни.

Тереза ​​Уркіхо-і-Морено вирішила кардинально переробити сукню. За переробку відповідало ательє Navascués у співпраці з Крістіною Мартінес-Пардо Кобіан. У вбрання з'явився комір-стійка, довгі рукави, а спідниця була не А-силуету, наречена віддала перевагу прямому фасону-колонні. Також ззаду на спідниці з'явився шлейф із фатину, а доповнила вона вбрання довгою фатою.

Хосе Мартінес Алмейда та Тереза Уркіхо-і-Морено / Фото: Getty Images

Вбрання мало стильний вигляд, елегантний, трохи було в ретро-стилі, але без сумніву личило нареченій і підкреслювало її смак та фігуру. Проте Тереза ​​не єдина аристократка і королівська наречена, яка одягла на урочисту частину весілля сукню з коміром стійкою. Нижче пропонуємо згадати ще кілька знаменитих особистостей та подивитися на їхні вбрання.

Максима та принц Віллем-Александр

Весілля королеви Максими та короля Віллема-Олександра / Фото: Associated Press

Розаріо Надаль та болгарський принц Кирил

Розаріо Надаль та болгарський принц Кирило / Фото: Getty Images

Герцог Кентський та його наречена Кетрін Ворслі

Герцог Кентський та його наречена Кетрін Ворслі / Фото: Getty Images

Принцеса Анна та Марк Філліпс

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

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