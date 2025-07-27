Порада від стилістки принцеси Діани: як захистити своє волосся від ультрафіолету

Принцеса Діана / © Getty Images

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Нікі Кларк, кавалер ордена Британської імперії, розповіла, що це просте правило догляду за волоссям допоможе їм залишатися здоровим.

Принцеса Діана / © Getty Images

Ні для кого не секрет, що вплив сонячних променів на волосся може бути дуже руйнівним.

«Один із найпростіших способів — придбати засоби для волосся із захистом від ультрафіолету», — говорить Нікі, цитує її видання express.co.uk. «Ми за своєю природою захищаємо шкіру від надмірної дії сонця, але багато людей або не усвідомлюють, або сильно недооцінюють руйнівну дію сонця на локони. Можливо, вас здивує, що людське волосся піддається пошкодженню ультрафіолетом, як і наша шкіра», — каже експертка.

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Принцеса Діана / © Getty Images

Як і все тіло, шкіра голови може обгоріти на сонці, що підвищує ризик розвитку раку шкіри. Нікі зазначила, що сонячне проміння може руйнувати білкову структуру волосся, роблячи його неживим, сухим і ламким. А сиве волосся, де менше меланіну, ще більш уразливе до ультрафіолетового випромінювання, яке може зробити його дуже ламким і пористим.

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