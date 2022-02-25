Поради батькам: дитяча психологиня розповіла, що говорити дітям під час війни

Дитяча психологиня Світлана Ройз дала поради батькам, що говорити дітям у ситуації, яку ми переживаємо зараз. Ідеться про вторгнення російських військ на територію України.

Ці прості поради можуть допомогти не панікувати та зберігати холодний розум. Світлана Ройз опублікувала свої поради на Facebook, у них йдеться:

"Що говорити дітям. Обійняти, взяти за руку. Сказати — зараз дуже складна ситуація. Відбулося те, чого ми побоювалися. І нам важливо бути дуже зібраними та допомагати одне одному. Ми разом. Армія зараз робить усе можливе, щоб ми були в безпеці. .

Ми можемо чути страшні звуки, довкола люди можуть боятися. Можливо, нам потрібно буде перейти у безпечніше місце. Які речі, іграшки ти хотів би взяти з собою. Ти пам'ятаєш, що зараз дуже важливо робити те, що я говорю. Мені самій страшно. Але я впевнена, що ми впораємося. І наша армія зараз нас боронить. Якщо є можливість, пропонуйте рух, потягушки, дихання – ніби дме на квітку. Дайте відповідальність – стежити за іграшкою. Телефон на зарядку та дайте пограти в тетріс".

Раніше ми повідомляли, які поради дала психологиня Марина Іванова людям для того, щоб впоратися з можливою панікою.

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