Поранений пострілом у голову: охоронець Путіна, який носив ядерну валізку, в тяжкому стані в лікарні

Поранений пострілом у голову: охоронець Путіна, який носив ядерну валізку, в тяжкому стані в лікарні

Як відомо, з охоронцями та валізками у Путіна особливі стосунки.

Таємничий полковник Вадим Зімін, який носив ядерну валізку президентів Росії, був знайдений застреленим на кухні своєї квартири в Красногорську Московської області. Як повідомляє Mirror, 53-річний Вадим Зімін перебуває у тяжкому стані в реанімації.

Зіміна знайшов його брат в понеділок, 20 червня. Полковник лежав у калюжі крові з пораненням у голову.

Полковник Федеральної служби безпеки Влад Зімін свого часу відповідав за портфель з так званою "червоною кнопкою", пристроєм, який має призвести до запуску ядерної зброї. Зімін раніше виконував цю роль за колишнього президента Бориса Єльцина. Потім він продовжував працювати у службі безпеки, дослужившись до посади полковника за Володимира Путіна.

Відомо також, що Вадим Зімін був під домашнім арештом у кримінальній справі, винність у якій він категорично заперечував.

Ця досить загадкова подія стала однією з цілої низки таємничих смертей чиновників найвищого рангу. З того моменту, як російські війська почали готуватися до повномасштабної війни в Україні, в Росії почалася низка загадкових смертей магнатів і провідних бізнесменів , пов'язаних із нафтовим бізнесом. Деякі з них були жорстоко вбиті разом із дружинами та неповнолітніми дітьми.

Варто також звернути увагу на той факт, що зі своїми охоронцями Путін перебуває у особливих стосунках. Відомо, що перед всіма іншими якостями він надає перевагу особистій відданості, тому своїх охоронців та ад'ютантів Путін призначає на різні відповідальні пости. Колишнім охоронцем Путіна був також Євген Зінічов, який згодом був призначений на посаду міністра з надзвичайних ситуацій. Євген Зінічов загинув за загадкових обставин. А на його місце Путін призначив іншого свого охоронця – Олександра Куренкова.

Також варто докладніше зупинитися на питанні валізки. Якщо у часи Єльцина Зімін абсолютно точно носив ту саму валізку з червоною кнопкою, то на запитання, що саме носив полковник при Путіні, відповісти складно, і версій три:

валіза з кнопкою для запуску ядерної зброї;

валіза-трансформер, яка в разі загрози для Путіна перетворюється на розкладний броньований щит, яким при нагоді мають закрити диктатора охоронці;

валіза з калом Володимира Путіна (так-так, така версія теж має право на життя у світлі останніх витоків інформації про шизоїдні схильності божевільного диктатора).

У будь-якому разі замах на вбивство колишнього носія валізи (що б у ній при цьому не було) має дуже загадковий вигляд.

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