- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Порпається в землі не гірше за сера Бекхема: принц Уельський відвідав теплицю в Лондоні
Принц Уельський Вільям любить копатися в землі не менше за свого батька короля Чарльза або дружини принцеси Кейт.
Майбутнього короля Англії часто порівнюють із сером Девідом Бекхемом , який обожнює проводити час у своєму саду, вирощувати різні овочі та фрукти, і висаджувати квіти. Всім цим Бекхем регулярно хвалиться у своєму блозі в Instagram.
Принц Вільям поки не демонструє публічно, чим займається в саду їх з Кетрін вдома, але на бублику спадкоємцю престолу часто доводиться мати справу з різними рослинами. Сьогодні Вільям відвідав одну з теплиць у Лондоні, де продемонстрував на публіці свої навички висаджування рослин у вазон голими руками.
Нагадаємо, під час попереднього заходу на природі принц Уельський допомагав обрізати яблуні та робив це майстерно.
Тим часом його дружина принцеса Кейт учора побувала у північному Лондоні. Кетрін приїжджала, щоб підкреслити, як спільнота, природа та творчість можуть допомогти тим, хто бореться із травмою, ізоляцією та проблемами психічного здоров'я. А також продемонструвала нову зачіску на публіці.