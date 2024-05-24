Портрет принцеси Кейт, який обурив усіх: його авторка відповіла на критику

Нещодавно у соцмережах обговорювали новий портрет принцеси Уельської Кетрін, який було розкритиковано королівськими шанувальниками. Художниця, яка малювала його, не залишилася осторонь і висловила свою думку щодо цього.

Британо-замбійська художниця Ганна Узор малювала портрет Кейт для липневої обкладинки британського Tatler. Але навряд чи очікувала, що навколо нього буде стільки обговорень.

На малюнку Кейт зображена на своєму першому державному банкеті за час правління короля Чарльза 2022 року, який проводився на честь візиту президента ПАР. На принцесі сукня з кейпнакидкою від Jenny Packham і тіара принцеси Діани "Вузлики кохання". Кетрін також носила сережки принцеси Діани з діамантами та перлами.

Журналісти Daily Mail зв'язалися з художницею та поцікавилися, що вона думає з приводу такої критики. На що вона відповіла, що не чула про критику.

"Це фантастична історія – і вони (критики) можуть робити те, що хочуть", – прокоментувала художниця, цитує її слова express.co.uk.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Вона згадала, що портрет є неофіційним, тобто він не був замовлений королівської сім'єю, і Кейт не брала участь у ньому. Їй довелося дослідити понад 189 тисяч фотографій принцеси для створення цієї роботи.

Зелено-синій фон є відсиланням до кольору очей Кейт, а також відсиланням до перебування на вулиці та на воді, що ймовірно відображає любов королівської родини до веслування.

Принцеса Уельська на бенкеті на честь візиту президента ПАР / Фото: Getty Images

Що думає про новий портрет сама принцеса Уельська, не відомо. Вона зараз не з'являється на публіці через хворобу. Нещодавно Кенсінгтонський палац прокоментував, коли Кейт може повернутися до роботи.

Читайте також: