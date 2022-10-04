Порушила мовчання: королева Маргрете II пояснила, навіщо позбавила онуків титулів

Королева Данії Маргрете вперше прокоментувала свою раніше зроблену заяву про те, що позбавляє дітей свого молодшого сина Йоахіма титулів принців та принцес.

82-річна монархиня випустила нову офіційну заяву, в якій каже, що "недооцінила", як на дітей принца Йоахіма вплине її рішення позбавити їхніх титулів принців та принцес.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Її Величність почала свою заяву так: "В останні дні моє рішення про майбутнє використання титулів для чотирьох дітей принца Йоахіма викликало бурхливу реакцію. Це, звичайно, впливає і на мене".

Моє рішення було ухвалено давно. З моїм 50-річним перебуванням на троні, природно озиратися назад, і дивитись уперед. Це мій обов'язок і моє бажання як королеви забезпечити, щоб монархія завжди йшла в ногу з часом. Іноді це вимагає ухвалення важких рішень, і завжди буде важко знайти потрібний момент.

Носіння королівського титулу тягне за собою низку зобов'язань та обов'язків, які в майбутньому будуть відповідати меншій кількості членів королівської родини. Цю адаптацію, яку вважаю необхідною гарантією майбутнього монархії, хочу зробити свого часу.

Я ухвалила рішення як королева, мати та бабуся, але як мати та бабуся я недооцінила, наскільки сильно це вплинуло на мого молодшого сина та його родину. Це справляє велике враження, і я жалкую про це.

Ніхто не має сумнівів, що мої діти, зяті та онуки — моя велика радість і гордість. Тепер я сподіваюся, що ми, як сім'я, зможемо знайти спокій, щоб самим знайти вихід із цієї ситуації", - йдеться у заяві королеви.

Нагадаємо, старший онук королеви Маргрете, принц Ніколай, заявив пресі, що був поінформований про рішення лише за кілька днів до того, як новина стала надбанням громадськості і що він дуже засмучений.

Принц Ніколай / Фото: Getty Images

А на вихідних принц Йоахім і принцеса Марія поговорили з данським виданням BT, в якому заявили, що не були в контакті з королевою Маргрете від того часу, як її рішення було оприлюднено.

Зазначимо, що в початковій заяві данський палац зазначив, що "рішення королеви відповідає аналогічним коригуванням, які інші королівські будинки внесли в останні роки. Мається на увазі короля Швеції Карла Густава і його рішення, яке він оголосив у жовтні 2019 року про те, що діти його молодшої дочки — принцеси Мадлен і сина Карла Філіпа більше не будуть офіційними членами королівського дому, проте вони зберегли титули принців і принцес, але вони стали їх особистими, а ось їхні діти не матимуть права на такі титули.

Принц Йоахім із сім'єю / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II пішла іншим шляхом. І, кажуть, король Великої Британії Чарльз ІІІ придивляється до її досвіду.

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