Порушила протокол: герцогиня Софі приїхала на банкет у сукні невідповідного кольору

Герцогиня Единбурзька Софі приєдналася до короля Чарльза та королеви Камілли на державному банкеті в Букінгемському палаці на честь приїзду еміра Катару та його дружини до Великої Британії.

59-річна Софі одягла сукню від Suzannah London чорного кольору з відкритими плечима та свою фірмову тіару Aquarmarine, яку вперше носила на гала-вечорі на честь інтронізації принца Монако Альберта 2005 року. Вважається, що це подарунок від королеви Єлизавети II, яка завжди вважала Софі своєю улюбленою невісткою. Що стосується кольору сукні, то у членів королівської сім'ї прийнято носити чорний колір лише у дні жалоби, чому Софі порушила протокол, не відомо.

Образ свій Софі доповнила комплектом прикрас від Graff – кольє, сережками-висячками з діамантами та сапфірами та браслетом на зап'ястя. Також герцогиня взула золоті туфлі та несла в руках мініатюрний клатч. Макіяж та зачіску зробила вечірні.

Герцогиня Единбурзька Софі на банкеті в Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

На банкеті, нагадаємо, королева Камілла з'явилася у червоній оксамитовій сукні Fiona Clare та тіарі "Кокошник". Сукню цю Її Величність одягала на такий самий банкет у палаці для президентського подружжя Південної Кореї минулого року і цього разу вирішила повторити образ.

Королева Камілла та король Чарльз III на державному банкеті на честь еміра Катару в Букінгемському палаці, 3 грудня 2024 року / Фото: Getty Images

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