Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Порушила протокол: княгиня Монако Шарлін прийшла до Папи Римського у сукні з відкритими плечима

Дата публікації
Перегляди
703
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Порушила протокол: княгиня Монако Шарлін прийшла до Папи Римського у сукні з відкритими плечима

Фото: Associated Press

Останнім часом, повернувшись до своїх королівських обов'язків, княгиня Шарлін впевненіше тримається на публіці. Навіть як ми бачимо, дозволяє собі деякі вільності.

Тривала відсутність Шарлін, її хвороба й суперечливі чутки, що супроводжували її, підігріті невиразними офіційними заявами княжого дому, дуже непокоїли шанувальників колишньої спортсменки, а нині княгині.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Зараз Шарлін повертається до своїх обов'язків і все частіше з'являється на публіці, демонструючи бездоганний стиль та гарну форму.

Сьогодні, 20 липня, княгиня зі своїм чоловіком князем Альбером прийшла на аудієнцію до Папи Римського у Ватикан. Звичайний протокол папських аудієнцій вимагає, щоб пані носили довгу чорну сукню із закритим коміром та довгими рукавами, а також чорну мантилью.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press


Проте Шарлін дозволила собі трохи порушити протокол і обрала корсетний сарафан, під який одягла напівпрозорий топ із широким вирізом човником, який досить глибоко оголив плечі колишньої спортсменки. На голові княгині була відповідна нагоді чорна мантилья, а на ногах нюдові шпильки.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Читайте також:

Наступна публікація