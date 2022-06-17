Порушила всі правила: колишня дівчина принца Ендрю з'явилася на перегонах у відвертому вбранні

Леді Вікторія Герві славиться своєю сміливістю та екстремальним вибором вбрань.
Вчора, 16 червня, на королівських перегонах Royal Ascot був жіночий день (Ladies Day). Цього дня визначають володарку найоригінальнішого головного убору. Тому саме на третій день перегонів жінки намагаються продемонструвати свої найкращі вбрання. А от 45-річна Вікторія Герві вирішила продемонструвати дещо більше.
У посібниках по стилю для перегонів, які зазвичай відвідує королева, зазначено, що сукні та топи із прозорими секціями не допускаються. Леді Вікторія вирішила порушити це правило, одягнувши білий штанний костюм від Kaushik Velendra за дві з половиною тисячі фунтів і абсолютно прозору блузу без білизни під нею.
Варто визнати, що дочка 6-го маркіза Брістольського не вперше таким чином епатує публіку.
Колишня дівчина скандального принца Ендрю любить прозорі тканини, глибокі декольте та високі розрізи.
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