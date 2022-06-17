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Порушила всі правила: колишня дівчина принца Ендрю з'явилася на перегонах у відвертому вбранні

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Порушила всі правила: колишня дівчина принца Ендрю з'явилася на перегонах у відвертому вбранні

Леді Вікторія Харві / Фото: Getty Images

Леді Вікторія Герві славиться своєю сміливістю та екстремальним вибором вбрань.

Вчора, 16 червня, на королівських перегонах Royal Ascot був жіночий день (Ladies Day). Цього дня визначають володарку найоригінальнішого головного убору. Тому саме на третій день перегонів жінки намагаються продемонструвати свої найкращі вбрання. А от 45-річна Вікторія Герві вирішила продемонструвати дещо більше.

Леді Вікторія Харві / © Getty Images
Леді Вікторія Харві / Фото: Getty Images

У посібниках по стилю для перегонів, які зазвичай відвідує королева, зазначено, що сукні та топи із прозорими секціями не допускаються. Леді Вікторія вирішила порушити це правило, одягнувши білий штанний костюм від Kaushik Velendra за дві з половиною тисячі фунтів і абсолютно прозору блузу без білизни під нею.

Леді Вікторія Харві / © Getty Images
Леді Вікторія Харві / Фото: Getty Images

Варто визнати, що дочка 6-го маркіза Брістольського не вперше таким чином епатує публіку.

Леді Вікторія Херві / © Getty Images
Леді Вікторія Херві / Фото: Getty Images
Леді Вікторія Херві / © Associated Press
Леді Вікторія Херві / Фото: Associated Press
Леді Вікторія Херві / © Getty Images
Леді Вікторія Херві / Фото: Getty Images

Колишня дівчина скандального принца Ендрю любить прозорі тканини, глибокі декольте та високі розрізи.

Леді Вікторія Херві / © Getty Images
Леді Вікторія Херві / Фото: Getty Images
Леді Вікторія Херві / © Getty Images
Леді Вікторія Херві / Фото: Getty Images

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