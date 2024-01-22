Порушили мовчання: Гаррі та Меган висловилися з приводу операцій принцеси Кейт та короля Чарльза

Кенсінгтонський та Букінгемський палаци минулого тижня поділилися новинами про стан здоров'я принцеси Уельської та короля Чарльза III.

Повідомляється, що принц Гаррі та Меган Маркл направили свої найкращі побажання королю Чарльзу та Кейт, принцесі Уельській після інформації про стан їхнього здоров'я минулого тижня.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Передбачається, що герцог і герцогиня Сассекські зв'язалися з обома старшими членами королівської сім'ї минулого тижня після новин про те, що Кейт перенесла операцію на черевній порожнині, а цього тижня король чекає на операцію на простаті, повідомляє джерело The Mirror.

"Герцог і герцогиня різними способами зв'язалися з обома сторонами, щоб висловити свою стурбованість та передати найкращі побажання".

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Цей крок був розцінений як оливкова гілка, оскільки Гаррі та Меган намагаються подолати хвилю королівських нападок та зосередитися на відновленні своїх стосунків із королівською родиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про найгучніші скандали, які колись траплялися в британській королівській родині.

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