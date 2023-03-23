Порушив королівське правило: як принц Вільям селфився у Польщі з українцями (фото)

Принц Вільям вже другий день перебуває з візитом у Польщі. Сьогодні принц Уельський вшанував пам'ять загиблих на війні біля Могили Невідомого солдата, а також зустрівся з українськими біженцями у Hala Koszyki Food Hall у Варшаві.
Його королівська Високість був дуже люб'язним і порушив королівське правило, погодившись зробити селфі з кількома людьми. Заборона на селфі в британській королівській родині вже давно не є таким суворим правилом, Вільям і його дружина Кейт часто фотографуються з людьми на їхні телефони, так само роблять і Гаррі з Меган. Навіть король Чарльз III мав виходи, під час яких з ним фотографувалися люди.
Однак, правило є правило, і якщо воно прописане в королівському протоколі, то можна сміливо стверджувати, що принц Вільям його порушив. Втім, це принесло лише радість оточуючим людям і, мабуть, самому Вільяму теж, він був радий попозувати.
Зазначимо, раніше передбачалося, що підходити близько до монаршої особи не можна, адже таким чином можуть порушуватись правила безпеки. Але в даному конкретному випадку принцу Вільяму навряд чи щось загрожувало з боку мирних людей, які, як бачимо по фото, теж були дуже раді побачити майбутнього короля.
Учора, нагадаємо, принц Вільям зустрівся з польськими та британськими військовими, приїхавши на кордон із Україною.
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