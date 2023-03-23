Порушив королівське правило: як принц Вільям селфився у Польщі з українцями (фото)

Принц Вільям вже другий день перебуває з візитом у Польщі. Сьогодні принц Уельський вшанував пам'ять загиблих на війні біля Могили Невідомого солдата, а також зустрівся з українськими біженцями у Hala Koszyki Food Hall у Варшаві.

Його королівська Високість був дуже люб'язним і порушив королівське правило, погодившись зробити селфі з кількома людьми. Заборона на селфі в британській королівській родині вже давно не є таким суворим правилом, Вільям і його дружина Кейт часто фотографуються з людьми на їхні телефони, так само роблять і Гаррі з Меган. Навіть король Чарльз III мав виходи, під час яких з ним фотографувалися люди.

Принц Вільям у Польщі / Фото: Getty Images

Однак, правило є правило, і якщо воно прописане в королівському протоколі, то можна сміливо стверджувати, що принц Вільям його порушив. Втім, це принесло лише радість оточуючим людям і, мабуть, самому Вільяму теж, він був радий попозувати.

Принц Вільям у Польщі / Фото: Getty Images

Зазначимо, раніше передбачалося, що підходити близько до монаршої особи не можна, адже таким чином можуть порушуватись правила безпеки. Але в даному конкретному випадку принцу Вільяму навряд чи щось загрожувало з боку мирних людей, які, як бачимо по фото, теж були дуже раді побачити майбутнього короля.

Принц Вільям у Польщі / Фото: Associated Press

Принц Вільям у Польщі / Фото: Associated Press

Учора, нагадаємо, принц Вільям зустрівся з польськими та британськими військовими, приїхавши на кордон із Україною.

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